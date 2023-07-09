Известный актер назвал способ похудеть на 18 кг в 69 лет

Знаменитости пришлось серьезно урезать рацион

Популярный рестлер, актер и телеведущий Халк Хоган признался, что некоторое время назад страдал от лишнего веса. Спортивное прошлое сказалось на его здоровье, из-за чего появились проблемы со спиной, коленями, бедром. Лишние килограммы с такими недугами сильно осложнали емуу жизнь, из-за чего он решился избавиться от них.

Знаменитость признался, что ему удалось похудеть на 18 кг, несмотря на проблемы со здоровьем и возраст 69 лет. Однако артист кардинально изменил повседневный образ жизни. До этого, чтобы поддерживать мышечный тонус, он съедал на завтрак 12 яиц, две котлеты и овсянку с маслом – теперь же это два йогурта, банан и кофе. Обед и ужин состоят у него из стейка, курицы или сашими.

Рестлер утверждает, что сейчас при росте в 2 метра он весит 120 кг, что для него является удивительным результатом – ранее такой вес он наблюдал у себя только в девятом классе.