Диетологи раскрыли секрет похудения с помощью правильного завтрака

Диетологи раскрыли секрет похудения с помощью правильного завтрака
Фото: unsplash.com
Идеальным продуктом многие называют яйца

Сбросить вес может помочь правильный подход к питанию по утрам, утверждают американские диетологи. По их словам, день лучше всего начинать с белковой пищи, которая будет способствовать в дальнейшем процессу сжигания сжира.

В первую очередь, это поможет дольше оставаться сытыми. Лучше всего для этих целей подходят яйца, которые богаты белком и массой других полезных веществ. 

Также можно включать в рацион по утрам блюда, богатые клетчаткой. Например, овсянку. 

"Отличный способ начать утро – это сочетать овсянку с ягодами. Ягоды содержат клетчатку, а клетчатка помогает контролировать вес",– заявляют специалисты.

Употреблять еду лучше сидя и без спешки, поскольку употребление пищи на бегу может приводить к перееданию.

Источник: Eat This, Not That
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