Диетологи раскрыли секрет похудения с помощью правильного завтрака

Идеальным продуктом многие называют яйца

Сбросить вес может помочь правильный подход к питанию по утрам, утверждают американские диетологи. По их словам, день лучше всего начинать с белковой пищи, которая будет способствовать в дальнейшем процессу сжигания сжира.

В первую очередь, это поможет дольше оставаться сытыми. Лучше всего для этих целей подходят яйца, которые богаты белком и массой других полезных веществ.

Также можно включать в рацион по утрам блюда, богатые клетчаткой. Например, овсянку.

"Отличный способ начать утро – это сочетать овсянку с ягодами. Ягоды содержат клетчатку, а клетчатка помогает контролировать вес",– заявляют специалисты.

Употреблять еду лучше сидя и без спешки, поскольку употребление пищи на бегу может приводить к перееданию.