Медик сделала шокирующее заявление

Многие люди любят по вечерам за просмотром любимого сериала что-нибудь пожевать. Правда, некоторые размышляют так, что перекус чипсов наносит вред фигуре, поэтому заменяют вредные на более полезные продукты, например, орехи. Как оказалось, делать так абсолютно неправильно.

Орехи могут нанести вред даже похуже, чем губительные закуски. Врач перечислила опасные для здоровья орехи. Среди них арахис и кешью. К слову, они относятся к бобовым, а не к орехам и большинство потребителей не видят особой разницы.

По словам врача-диетолога эти продукты можно есть не более двадцати грамм два раза в неделю. Это связано с тем, что арахис влияют на организм человека, например, повышает уровень мочевой кислоты или вызывают дополнительные изменения со стороны пуринового обмена.

Так, врачи рекомендуют не злоупотреблять любимыми лакомствами. Например, переедание миндаля или фундука может привести к прибавке в весе, а также к большим нагрузкам на печень.

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