Такой способ позволит похудеть при любом ожирении

Такой способ позволит похудеть при любом ожирении
Фото: www.globallookpress.com
Начинайте с самого малого

Российское кардиологическое общество указывает, что небольшое снижение веса в значительной степени улучшает состояние здоровья. При полноте тела снижение массы на 5-10 килограммов снижает артериальное давление и нагрузку на сердце.

Начинать необходимо с регулярных физических упражнений. Однако при избыточном весе спорт – крайне непростое занятие, особенно в состоянии длительного простоя.

Эксперты рекомендуют выполнять людям с избыточным весом абсолютно аналогичные упражнения, которые практикуют и люди с нормальным весом. Нужно также учитывать наличие сопутствующих заболеваний – артрит, патология органов и прочее.

Перед тем, как приступить к спортивным занятиям, обратитесь к медику, чтобы собрать анамнез и определить все сопутствующие заболевания. После этого врач назначит вам оптимальную нагрузку, которая окажется не только эффективной, но и безопасной.

Найдите возможность заняться спортом и включить физическую активность в быт – не пользуйтесь лифтом и преодолевайте лестничные проемы, гуляйте после обеда или после работы, танцуйте под любимую музыку.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник

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