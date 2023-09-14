Едим каждый день: эти гарниры изнашивают жизнь не хуже трансжиров

Кардиолог назвала главную причину инфарктов

Один из ключевых вопросов, связанных с инфарктом миокарда – питание. Среди сердечников часто встречаются те, кто употреблял определенные продукты – а именно пищу с преобладающим содержанием быстрых углеводов. По словам кардиолога Анны Кореневич, к таковым относятся не только сахар с белым хлебом и выпечкой.

В первую очередь, рискуют любители самых популярных гарниров, к которым относятся белый рис, макароны, консервированные овощи. Естественно, к опасной пище относятся и трансжиры, красное мясо и продукты его переработки – сосиски, колбасы и пельмени.

Однако, отмечает специалист, неправильное питание с лишним весом – последствия хронического стресса. К таковым относится и инфаркт. Так что параллельно с правильным питанием придется заняться своим стрессом – вернее, работой по его купированию. Необходимо повышать психологическую гибкость.