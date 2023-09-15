Терапевт назвала лучшее средство от осенней тоски

Практикуется регулярно

Терапевт Евгения Кованжи рекомендует россиянам старшей возрастной группы практиковать скандинавскую ходьбу – она полезна не только для спины, но и для внутреннего состояния, помогая спастись от осенней тоски.

В самое мрачное время года организм сталкивается с перестройкой в условиях недостатка солнца, распространением вирусов и инфекций. Чтобы помочь организму, необходимо как следует позаботиться о режиме питания и сна, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А оптимальная физическая нагрузка при прогулке – скандинавская ходьба, которая рекомендована медиками при болях в спине, остеохондрозе и позвоночной грыже, отмечает "Радио 1". Такое занятие станет отличной адаптацией для осеннего сезона, пишет RT.

Заниматься скандинавской ходьбой необходимо минимум три раза в неделю. По словам медика, необходима обувь с ребристой подошвой. При выходе на улицу подбирайте теплую одежду – желательно непромокаемую.