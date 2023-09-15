На болезнь Альцгеймера может указывать необычное поведение

На болезнь Альцгеймера может указывать необычное поведение
Фото: freepik.com
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Сперва на память недуг особо не влияет

Деменция пугает многих людей, ведь лечения от нее на данный момент практически не существует. Единственное, течение болезни можно замедлить, что продлит человеку жизнь в здравом рассудке, но для этого требуется обнаружить ее на самых ранних стадиях. 

Врач Андрей Емелин утверждает, что довольно часто люди считают, что болезнь Альцгеймера начинается с проблем с памятью, однако это не так. По его словам, как правило, родственники сперва жалуются на изменения в поведении пациента.

"Первый симптом – это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям", – говорит специалист.

Подобное нередко остается незамеченным со стороны близких пациента, указывает МИР24

Также болезнь может проявить себя замедленном решении каких-то проблем, сужении круга интересов и контактов с другими людьми. Врачи советуют не откладывать походы к специалистам и пытаться решить проблему до тех пор, пока не стало слишком поздно.

Ранее стало известно, какой продукт помогает бороться с болезнью Алцгеймера.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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