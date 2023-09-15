На болезнь Альцгеймера может указывать необычное поведение

Сперва на память недуг особо не влияет

Деменция пугает многих людей, ведь лечения от нее на данный момент практически не существует. Единственное, течение болезни можно замедлить, что продлит человеку жизнь в здравом рассудке, но для этого требуется обнаружить ее на самых ранних стадиях.

Врач Андрей Емелин утверждает, что довольно часто люди считают, что болезнь Альцгеймера начинается с проблем с памятью, однако это не так. По его словам, как правило, родственники сперва жалуются на изменения в поведении пациента.

"Первый симптом – это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям", – говорит специалист.

Подобное нередко остается незамеченным со стороны близких пациента, указывает МИР24.

Также болезнь может проявить себя замедленном решении каких-то проблем, сужении круга интересов и контактов с другими людьми. Врачи советуют не откладывать походы к специалистам и пытаться решить проблему до тех пор, пока не стало слишком поздно.

Ранее стало известно, какой продукт помогает бороться с болезнью Алцгеймера.