Почему возникают проблемы с памятью: названа одна необычная причина

Почему возникают проблемы с памятью: названа одна необычная причина
Фото: unsplash.com
От сахара лучше отказаться

Употребление определенных продуктов может приводить к проблемам с памятью, утверждают врачи. По их словам, такие особенности есть у сладостей, которые также могут провоцировать развитие деменции.

Ученым удалось установить, что у людей, которые хотя бы раз в день выпивали сладкую воду, в 2,9 раз был выше показатель возникновения болезни Альцгеймера чем у тех, кто не позволял себе подобного. Более того, у них наблюдался меньший объем головного мозга чем у тех, кто от таких напитков отказывается. 

Лучшим способом отказаться от этой вредной привычки станет замена сладостей на фрукты. Они лучше насыщают организм и благотворно влияют на его здоровье. 

новости партнеров

Путин сделал неожиданное заявление о СССР

Москва бросила взор на бывшие советские республики

Кадыров на танке сделал предупреждение Зеленскому

Лидер опробовал новую военную технику в деле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей