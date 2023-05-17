Почему возникают проблемы с памятью: названа одна необычная причина

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Употребление определенных продуктов может приводить к проблемам с памятью, утверждают врачи. По их словам, такие особенности есть у сладостей, которые также могут провоцировать развитие деменции.
Ученым удалось установить, что у людей, которые хотя бы раз в день выпивали сладкую воду, в 2,9 раз был выше показатель возникновения болезни Альцгеймера чем у тех, кто не позволял себе подобного. Более того, у них наблюдался меньший объем головного мозга чем у тех, кто от таких напитков отказывается.
Лучшим способом отказаться от этой вредной привычки станет замена сладостей на фрукты. Они лучше насыщают организм и благотворно влияют на его здоровье.
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