Какой продукт поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера

Какой продукт поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера
Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Искусственный интеллект помог ученым определить, как снизить риски развития недуга

С недавних пор к помощи нейросети активно обращаются люди по всему миру. Сейчас современные технологии могут поспособствовать не только в простых бытовых задачах, но и в решении некоторых серьезных вопросов. Поэтому мнением цифрового разума не пренебрегают даже многие специалисты.

Исследователи из Университета Темпл, расположенного в Америке, прибегли к помощи искусственного интеллекта, чтобы выявить продукты, способные снизить риски развития болезни Альцгеймера. Благодаря нейросети удалось определить, что помочь в борьбе с недугом может помочь масло, сделанное из оливок.

Цифровой разум помог ученым обнаружить вещества, которые потенциально способствуют лечению и профилактике болезни, в оливковом масле первого отжима. Сообщается, что биоактивные соединения кверцетин, генистеин, лютеолин и кемпферол способны воздействовать на скапливающиеся в мозге клубки тау-белков. Они являются предвестниками многих заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Таким образом ученым удалось установить, что употребление оливкового масла может оказать косвенное влияние на здоровье мозга. Кроме того, этот продукт является помощником в поддержании состоянии сердечно-сосудистой системы.

Впрочем, далеко не все эксперты относятся к искусственному интеллекту как к помощнику в решении многих вопросов. Ранее "Утро.ру" писало, что некоторые специалисты уверены в том, что цифровой разум может стать причиной массовых потрясений и полного вымирания людей в самые ближайшие годы.

Источник: Human Genomics ✓ Надежный источник
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