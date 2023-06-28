Человечеству предрекли скорый и страшный конец

В недалеком будущем люди могут прекратить свое существование

Активное развитие высоких технологий вызывает восторг во всем мире. Однако опытные эксперты уже бьют тревогу и напоминают о страшных последствиях, к которым могут привести текущие тенденции. Так, по мнению ряда специалистов, активное развитие искусственного интеллекта способно обернуться самыми трагическими последствиями.



Ряд американских ученых и инженеров считают, что цифровой разум может стать причиной массовых потрясений и полного вымирания людей в самые ближайшие годы. В посвященной этой проблеме статье отмечается, что недавно более 350 ученых предупредили человечество о том, что ИИ несет в себе огромную угрозу для людей. Ее можно сравнить с рисками мировых эпидемий и ядерной войны, передает телеканал RT.



Отмечается, что "крестный отец ИИ", ученый из Великобритании Джеффри Хинтон подчеркивает, что такие размышления не являются фантастикой. Специалист полагал, что человечество столкнется с подобного рода проблемами через три десятилетия, однако темпы развития цифрового разума поражают: всего через пять лет он может стать умнее человека.



Если способности искусственного интеллекта будут использованы злодеями, то последствия окажутся самыми страшными, передает телеканал "360". Может дойти до того, что человечество и вовсе перестанет существовать. Кроме того, цифровой разум в какой-то момент способен решить, что человек – помеха для достижения его целей и предпримет усилия для уничтожения людей.

