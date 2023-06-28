Человечеству предрекли скорый и страшный конец

Человечеству предрекли скорый и страшный конец
Фото: www.unsplash.com
В недалеком будущем люди могут прекратить свое существование

Активное развитие высоких технологий вызывает восторг во всем мире. Однако опытные эксперты уже бьют тревогу и напоминают о страшных последствиях, к которым могут привести текущие тенденции. Так, по мнению ряда специалистов, активное развитие искусственного интеллекта способно обернуться самыми трагическими последствиями.

Ряд американских ученых и инженеров считают, что цифровой разум может стать причиной массовых потрясений и полного вымирания людей в самые ближайшие годы. В посвященной этой проблеме статье отмечается, что недавно более 350 ученых предупредили человечество о том, что ИИ несет в себе огромную угрозу для людей. Ее можно сравнить с рисками мировых эпидемий и ядерной войны, передает телеканал RT.

Отмечается, что "крестный отец ИИ", ученый из Великобритании Джеффри Хинтон подчеркивает, что такие размышления не являются фантастикой. Специалист полагал, что человечество столкнется с подобного рода проблемами через три десятилетия, однако темпы развития цифрового разума поражают: всего через пять лет он может стать умнее человека.

Если способности искусственного интеллекта будут использованы злодеями, то последствия окажутся самыми страшными, передает телеканал "360". Может дойти до того, что человечество и вовсе перестанет существовать. Кроме того, цифровой разум в какой-то момент способен решить, что человек – помеха для достижения его целей и предпримет усилия для уничтожения людей.

Источник: The Week ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Остановили гражданскую войну": Путин выступил с обращением после мятежа

Глава государства подчеркнул заслуги российских военных

"Шансов нет": в США заявили об ударе в спину Киеву от НАТО

Ложь альянса до добра не доведет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей