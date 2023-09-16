Ученые нашли способ заставить организм уничтожать рак

Ученые нашли способ заставить организм уничтожать рак
Фото: freepik.com
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Им удалось стимулировать человеческий иммунитет для ответа

Онкология появляется у человека, когда имунная система перестает замечать мутировавшие клетки в организме. Из-за этого опухоль начинает расти, следом поражая другие органы, что в итоге может привести к смерти человека. Ученые со всего мира пытаются найти более эффективное лекартво от недуга, и настоящий прорыв в этой области, судя по всему, удалось сделать специалистам Немецкого центра исследований рака.

В своей научной статье они сообщили, что нашли способ усилить имунный ответ на рак. Иными словами, смогли побудить организм уничтожать раковые клетки. Опыты подтвердили свою эффективность на мышах. 

Исследователи заметили, что мембранный белок CMTM6 увеличивает экспрессию CD58, благодаря чему иммунитет начинает лучше отвечать на опухоль. После они провели исследования на человеке и установили, что такой подход усиливает ответ на иммунотерапию.

Ранее ученые нашли способ выявить наличие рака груди на ранних стадиях.

Источник: Cancer Cell
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