Как сменная работа может спровоцировать рак

Ученые провели исследования

Люди, занятые на сменной работе, оказались в группе риска по развитию онкологических недугов. Ученые пришли к выводу, что нарушение привычного ритма дня, в том числе сменная работа, может привести к затяжной депрессии, ухудшению эмоционального фона, сокращению жизни и в конечном итоге к развитию рака.

Особенно опухолям молочной железы подвержены женщины, которые работают сменно, предупредила сотрудник лаборатории нейротехнологий Уральского федерального университета Ольга Дорогина.

По ее словам, к соответствующим выводам пришли ученые из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае после ряда проведенных исследований и наблюдений. Специалисты сравнили разные периоды времени в нескольких странах и сопоставили с этим статистику.

Выяснилось, что нарушения привычного хода дня могут привести к сердечно-сосудистыми и нейродегнеративными осложнениям, в том числе росту опухолей.

Ученые заключили, что у всех живых организмов есть биологические часы, нарушать работу которых очень опасно для жизни, так как это приводит к нарушению циркадных ритмов.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что некоторые продукты питания могут вызвать у человека рак.