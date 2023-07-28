СПбГУП обвинил СМИ в публикации фейков, парализовавших работу приемной комиссии лавиной ненужных звонков

Вуз подает в суд на ряд СМИ

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) намерен подать в суд на издание "Деловой Петербург" и газету "Коммерсантъ" за публикацию статьи "Петербургские вузы резко увеличили стоимость платного обучения".

На самом деле, утверждают в СПбГУП, ни о каком резком увеличении речи не идет.Большинство учебных заведений Санкт-Петербурга ежегодно индексируют стоимость обучения в зависимости от уровня инфляции в стране. "Не случайно в тексте "Делового Петербурга" содержатся конкретные цифры – от 10 до 30 тыс. рублей", – указывают в вузе. Так же действует и Гуманитарный университет.

"Я работаю ректором 32-й год. За это время "Деловой Петербург" писал о нас множество раз. И всякий раз – глупости, бредятину, материалы с признаками "заказухи" со стороны конкурентов. В данной статье журналистские неточности и некомпетентность просто зашкаливают", –говорит ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. При этом он указывает на тот факт, что петербургские вузы имеют огромные естественные преимущества в конкуренции с Москвой, а стоимость образования по сути занижена. "Попытки посеять панику в среде региональных абитуриентов болтовней о неожиданном и "резком повышении цен" опасны.

Одураченные люди могут "качнуться" в сторону Москвы. Тем более, что "Коммерсантъ" и "ДП" ориентированы на малопонимающую в образовании, но более чем платежеспособную часть рынка", – говорит Запесоцкий.

СПбГУП – один из немногих вузов страны, который может похвастаться 100-процентнымтрудоустройством своих выпускников, пишет издание "Лента.ру". Так, за последние 20 лет уровень безработных среди выпускников университета составляет всего один на тысячу, что является редчайшим успехом для вузов страны. По данным Росстата, из 6,3 млн выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений страны, которые получили дипломы в 2016-2022 годах, каждый третий не может трудоустроиться в течение трех лет после выпуска из вуза. При этом средний по специальностям конкурс в СПбГУП в этом году уже перевалил за 76 чел./место.

"Качество подготовки и качество жизни студентов в СПбГУП являются особенными, что хорошо известно в стране. Наш вуз – социальный проект российских профсоюзов, в котором средняя себестоимость образования превышает 600 тыс. руб. в год, но максимальная оплата фирмами и гражданами находится на уровне примерно половины себестоимости", - отмечает заместитель председателя приемной комиссии университета Колпакова.