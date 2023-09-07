Снизит уровень сахара в крови: назван один чудодейственный продукт

Со временем можно будет отказаться от таблеток

В древние времена пряности считали одним из самых ценных ресурсов. Помимо своих вкусовых качеств, они обладают еще и огромной пользой для организма. И если раньше люди об этом узнавали только на практике, в современности ученые смогли эти теории доказать.

К примеру, сейчас больным сахарным диабетом настоятельно советуют добавлять в пищу корицу. Этот продукт обладает чудодейственной способностью снижать уровень сахара в крови. В перспективе, утверждают специалисты, стабилизировать показатели можно будет при соблюдении правильного питания и без медикаментов.

Корицу можно добавлять в чай, либо растворять в теплой воде и выпивать на голодный желудок. Также полезны кефир с приправой и мед, но в последнем варианте важно употреблять все аккуратно и в небольших количествах.

Специя подойдет к кашам и даже к мясным блюдам. Особенно она дружит с курицей, творогом и яблоками.

Ранее "Утро.ру" рассказало о полезных свойствах масел. Специалисты утверждают, что содержащиеся в них вещества могут препятствовать появлению рака и диабета.