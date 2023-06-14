Раскрыта неожиданная польза кваса

Раскрыта неожиданная польза кваса
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Напиток стоит добавить в рацион

В летний период многие жители нашей страны спасаются от зноя с помощью прохладительных напитков. Особой популярностью у россиян пользуется квас. Многие справедливо расценили, что такая замена прохладительной газировки более полезна для организма. Оказалось, что квас действительно обладает весьма впечатляющим набором положительных свойств.

Такой информацией с общественностью поделилась врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Опытный специалист сообщила, что в прохладительном напитке есть вещества, которые благотворно влияют на работу всего организма.

В частности, в квасе содержится много витаминов группы В, а также E, PP. Кроме того, в напитке есть никотиновая кислота или ниацин. Данные элементы позволяют сохранить в хорошем рабочем состоянии нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Регулярное употребление кваса защищает организм от ломкости сосудов.

В то же время промышленный квас нужно употреблять с осторожностью. Дело в том, что в нем содержится много сахарного песка. Именно поэтому напиток нельзя употреблять в больших количествах людям с диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Источник: Газета.Ru ✓ Надежный источник
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