Как выбрать самый полезный хлеб: нутрициолог дала совет

Прежде всего обращайте внимание на сорт муки

Нутрициолог Татьяна Яковлева перечислила советы по выбору самого полезного хлеба. Покупателям рекомендуют обращать внимание на состав, который обычно прописан мелким шрифтом. По мнению эксперта, разработанная маркетологами упаковка не заслуживает внимания при выборе продукта.

Специалист отметила, что наименьшую пользу для организма представляет хлеб из пшеничной муки высшего сорта. Из-за способа обработки зерна в нем не сохраняются полезные вещества.

А полезнее всего для организма и ЖКТ хлеб, приготовленный из цельных зерен. Именно в нем содержится высокая доля пищевых волокон. И такой продукт отлично помогает регулировать уровень глюкозы, поддерживая чувство насыщения длительное время. При употреблении этого продукта снижаются риски возникновения таких опасных недугов, как сахарный диабет и ожирение.

Такое хлебобулочное изделие способно оказывать пробиотический эффект благодаря пищевым волокнам в составе. Они, в свою очередь, влияют на рост полезной микрофлоры кишечника и снижают воспалительные процессы. Богат цельнозерновой хлеб и фолиевой кислотой – витамином, который несет большую пользу для женского здоровья.

Нутрициолог пояснила, что не стоит бояться дрожжей в составе. После термической обработки они погибают. При этом питательным веществам высокая температура не страшна.

В заключение Яковлева напомнила о норме в употреблении хлеба: 100-150 граммов в день, или два-три куска