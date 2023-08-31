Приводит к раку: в популярном у россиян продукте нашли скрытую опасность

Приводит к раку: в популярном у россиян продукте нашли скрытую опасность
Магазин. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Эта еда гробит здоровье людям

Многие стараются всю жизнь придерживаться сложных правил, чтобы добиться хорошей физической формы. Но мало кто знает, что банальное употребление обычных продуктов из магазина может разом перечеркнуть все усилия и нарушить здоровый образ жизни. 

Оказывается, что употребление лапши быстрого приготовления может серьезно навредить, предупредили врачи. Все дело в том, что в такой лапше слишком много специй, которые повышают в крови холестерин и инсулин.

Нутрициолог Юлия Шарапова заявила, что лапшу быстрого приготовления ни в коем случае нельзя есть каждый день. Кроме того, сорт лапши быстрого приготовления оставляет желать лучшего, ведь она сделана из дешевого и некачественного сырья. 

"Лапша из пакета быстро разбухает, а так быть не должно. Хорошие сорта пшеницы крепкие, это говорит и о большом количестве клетчатки в их составе", – отметила медик.

Кроме того, лапша быстрого приготовления при частом употреблении может спровоцировать развитие хронических заболеваний. Особенно она опасна для тех, кто склонен, или у кого уже есть ожирение или повышенный вес, ведь в такой лапше много муки и сахара, а также трансжиры и ксенобиотики, что вкупе приводит к развитию рака. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в сентябре уличная еда в России заметно подорожает

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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