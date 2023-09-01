Малышева рассказала о самом полезном виде шоколада

Малышева рассказала о самом полезном виде шоколада
Lottie Davies/www.globallookpress.com
Только на такой и нужно налегать

Шоколад – один из наиболее популярных лакомств у россиян. Во многом свойства этого продукта зависят от его вида, указала теледоктор Елена Малышева.

Медик подчеркнула, что полезнее всего обыкновенный темный шоколад с минимальным содержанием сахара. Малышева указывает, что в нем содержится больше катехинов, защищающих организм от негативного влияния радикалов и развития раковых клеток, чем в белом или молочном.

Более того, катехины – отличные стимуляторы работы головного мозга. Неспроста взялись привычки есть сладкое при тяжелой умственной работе. Наконец, в темной плитке гораздо меньше калорий, чем в более вредных сладких вариантах.

Однако нужно помнить и о вредных существах шоколада – как правило, виной всему сахар, повреждающий сосуды.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

"Жив я или нет": опубликовано пророческое видео Евгения Пригожина

Смерть предпринимателя породила множество слухов

Умер народный артист России

Звезды не стало на 67-м году

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей