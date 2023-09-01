Малышева рассказала о самом полезном виде шоколада

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Шоколад – один из наиболее популярных лакомств у россиян. Во многом свойства этого продукта зависят от его вида, указала теледоктор Елена Малышева.
Медик подчеркнула, что полезнее всего обыкновенный темный шоколад с минимальным содержанием сахара. Малышева указывает, что в нем содержится больше катехинов, защищающих организм от негативного влияния радикалов и развития раковых клеток, чем в белом или молочном.
Более того, катехины – отличные стимуляторы работы головного мозга. Неспроста взялись привычки есть сладкое при тяжелой умственной работе. Наконец, в темной плитке гораздо меньше калорий, чем в более вредных сладких вариантах.
Однако нужно помнить и о вредных существах шоколада – как правило, виной всему сахар, повреждающий сосуды.
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