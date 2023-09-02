Какой продукт улучшает память: его нужно хранить в морозилке

Некоторые даже пьют натощак

Один из наиболее ценных для памяти пищевых продуктов – льняное масло, в котором содержатся полезные вещества, включая омега-3, омега-6 и редкие омега-9 жирные кислоты, витамин Е, а также антиоксиданты и флавоноиды. Такой состав улучшает нейронные связи, а также формирует иммунитет, указала медик Елена Кальная.

Однако продукт довольно специфичен. Льняное масло несколько горьковато на вкус и по запаху напоминает рыбий жир. Термическая обработка для него опасна – масло прогорает в мгновение ока. Исключайте на нем жарку и храните в темной таре в прохладных местах – подойдет даже морозильная камера.

За счет жирных кислот, указывает специалист, льняное масло снижает уровень холестерина. А омега-3 улучшают развитие и функционирование мозга, что положительно влияет на умственную активность и память.