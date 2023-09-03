Диетолог назвала лучший продукт для очистки организма от никотина

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У заядлых курильщиков со временем возникают тяжелые хронические заболевания. Многие недуги вызывает никотин, который со временем копится в организме.
Однако существуют продукты, которые ускоряют его выведение. Людям с вредными привычками полезно употреблять в пищу капусту брокколи, лимоны, апельсины, а также гранат.
Об этом рассказала диетолог Мария Капралова. Она подчеркнула, что гранат является лучшим средством для очистки организма от никотина.
Кроме того, эксперт отметила, что данный продукт способствует улучшению кровообращения и повышает качество крови человека. По мнению диетолога, также в рационе курильщиков должны присутствовать имбирь и цитрусовые фрукты.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта для сохранения молодости.
Другой вопрос в том, кто будет его укреплять