Опасно для здоровья: пять продуктов нужно немедленно убрать из холодильника

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Многие люди предпочитают складывать в холодильник абсолютно все продукты, не осознавая, нужно так делать или нет. Однозначно, использовать бытовую технику в качестве шкафа не следует, это не только бесполезно, но и опасно для здоровья.
Врачи предупреждают домохозяек: пять продуктов, которые они привыкли складывать в холодильник, нужно немедленно оттуда убрать. В первую очередь речь идет о приправах. Холодная температура способствует выработке афлатоксинов, которые бьют по печени.
Также из холодильника стоит убрать тропические фрукты – там лишь ускорятся скорость их гниения и образования бактерий. Низкая температура не спасет и заваренную лапшу, уверены эксперты.
Кроме того, в "черный список" вошли соленые овощи, в которых легко образуется плесень, и лекарственные растения. Их лучше всего поместить в стеклянную банку и хранить в прохладном месте, потому что влага из холодильника способна убить полезные свойства трав.
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