Опасно для здоровья: пять продуктов нужно немедленно убрать из холодильника

Опасно для здоровья: пять продуктов нужно немедленно убрать из холодильника
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Полезные советы для домохозяек

Многие люди предпочитают складывать в холодильник абсолютно все продукты, не осознавая, нужно так делать или нет. Однозначно, использовать бытовую технику в качестве шкафа не следует, это не только бесполезно, но и опасно для здоровья.

Врачи предупреждают домохозяек: пять продуктов, которые они привыкли складывать в холодильник, нужно немедленно оттуда убрать. В первую очередь речь идет о приправах. Холодная температура способствует выработке афлатоксинов, которые бьют по печени.

Также из холодильника стоит убрать тропические фрукты – там лишь ускорятся скорость их гниения и образования бактерий. Низкая температура не спасет и заваренную лапшу, уверены эксперты.

Кроме того, в "черный список" вошли соленые овощи, в которых легко образуется плесень, и лекарственные растения. Их лучше всего поместить в стеклянную банку и хранить в прохладном месте, потому что влага из холодильника способна убить полезные свойства трав.

Ранее мы рассказывали, как выбрать самый полезный хлеб.

Источник: WeChat ✓ Надежный источник
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