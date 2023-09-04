Какие популярные продукты провоцируют онкологию

Какие популярные продукты провоцируют онкологию
Фото: www.unsplash.com
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Важно внимательно следить за питанием

Очевидно, что питание является важнейшим условием здорового развития организма и сохранения комфортной жизни на многие десятилетия. Конечно, часто хочется побаловать себя какой-нибудь вкуснятиной, однако вредные продукты могут привести к самым плачевным для человека последствиям.

Врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер рассказал: некоторые блюда и продукты насколько опасны, что даже могут спровоцировать онкологические заболевания. Как подчеркнул эксперт, в первую очередь, людям, которые хотят прожить долгую и счастливую жизнь, необходимо отказаться от фастфуда и жареного мяса. Жирная пища также сильно вредит организму.

Идеальный вариант – навсегда исключить такие продукты из своего рациона. Конечно, сделать это сложно, но все же лучше отдавать предпочтение вареным или приготовленным на пару блюдам. Употребление жирного и жареного мяса может привести к раку кишечника. Подобное развитие событий грозит закончиться трагедией.

Эксперт добавил, что кишечнику очень нужна клетчатка, которая содержится в крупах и овощах. Эти продукты помогают оздоровить организм и сохранить вкус к жизни на долгие годы.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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