Врачи раскрыли влияние яиц на развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Продукт содержит холестерин

Многие люди в наше время стараются вести здоровый образ жизни: отказываются от вредных привычек, занимаются спортом, соблюдают диету и нормы правильного питания. Сторонники СОЖ стараются минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием холестерина, который ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Большое количество холестерина содержится, к примеру, в куриных яйцах, продукте, который мы употребляем практически каждый день. Существуют тысячи блюд – супы, салаты, закуски, десерт, – где белок и желток служат основном ингредиентом.

Долгое время ученые пытались выяснить, могут ли яйца повышать уровень холестерина в крови и, соответственно, приводить к развитию недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой.

В конце 1960-х годов куриные яйца считались относительно вредным продуктом. Эксперты полгали, что они провоцируют накопление и отложение жировых бляшек на стенках кровеносных артерий.

При этом яйца содержат много белка и витаминов, полезных для человеческого организма. И отношение ученых к данному продукту изменилось. Нынешняя концепция противоречит той, что была принята 60 лет назад.

Итак, если раньше врачи рекомендовали не употреблять больше трех куриных яиц в неделю, то сейчас это неактуально. Медики уверены, что яйца не повлияют на уровень холестерина в крови, если у человека изначально нет сердечно-сосудистых заболеваний или их предвестников.

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