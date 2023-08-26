Как поддержать иммунитет осенью: медики советуют обратить внимание на эти овощи

Как поддержать иммунитет осенью: медики советуют обратить внимание на эти овощи
Sven Hoppe/www.globallookpress.com
Пора думать о здоровье

Осень – период перестройки организма, во время которого необходимо включать в рацион овощи, богатые полезными элементами. Эндокринолог-диетолог Ангелина Водолазкая указала, что для поддержания иммунитета необходимо употреблять морковь, которая является отличным источником бета-каротина и витамина А, которые действуют как иммуномодуляторы.

Эти микронутриенты, отметила специалист, сокращают частоту и продолжительность ОРВИ. Естественно, обходиться нужно без перееданий.

"Но потреблять морковь стоит умеренно. Переедание сопровождается сонливостью, нарушением стула и может привести к окрашиванию кожи в желтый цвет", – подчеркнула она.

Еще один полезный овощ – болгарский перец, в котором содержится витамин С. Между прочим, на 40 процентов больше, чем в цитрусовых. Свежий, не прошедший термическую обработку продукт богат витаминами и минералами.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кремль готов пополнить бюджет за счет олигархов

Крупный бизнес обязали внести солидные платежи в казну

Миллиард на помойку: Греция нагло плюнула в Россию

Антироссийская риторика захватывает Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей