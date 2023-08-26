Как поддержать иммунитет осенью: медики советуют обратить внимание на эти овощи

Пора думать о здоровье

Осень – период перестройки организма, во время которого необходимо включать в рацион овощи, богатые полезными элементами. Эндокринолог-диетолог Ангелина Водолазкая указала, что для поддержания иммунитета необходимо употреблять морковь, которая является отличным источником бета-каротина и витамина А, которые действуют как иммуномодуляторы.

Эти микронутриенты, отметила специалист, сокращают частоту и продолжительность ОРВИ. Естественно, обходиться нужно без перееданий.

"Но потреблять морковь стоит умеренно. Переедание сопровождается сонливостью, нарушением стула и может привести к окрашиванию кожи в желтый цвет", – подчеркнула она.

Еще один полезный овощ – болгарский перец, в котором содержится витамин С. Между прочим, на 40 процентов больше, чем в цитрусовых. Свежий, не прошедший термическую обработку продукт богат витаминами и минералами.