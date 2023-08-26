Осанка будет прямой: эти правила нужно соблюдать каждому на сидячей работе

Эксперт советует ежечасно разминаться

Многие офисные сотрудники рано или поздно начинают жаловаться на проблемы со спиной и шеей. По словам эксперта в области физической реабилитации и механики тела Владимира Бондаренко, необходимо придерживаться трех золотых правил для здорового тела.

Прежде всего, необходимо как следует отрегулировать высоту стола и стула для правильной посадки. Стопы и ноги должны служить вам опорой, и их нужно разместить под 90 градусов.

Оптимальное расстояние от компьютера до глаз – 30-40 сантиметров. Естественно, голова должна держаться прямо, чтобы лицо не смотрело вниз.

Принимайте ровное положение тела, не облокачивайтесь на спинку стула и не запрокидывайте голову в сторону. Понятно, что первое время такая поза будет жутко неудобной, однако тело должно привыкнуть к новому положению, чтобы со временем окрепнуть.

Не забывайте о разминке – стабильно раз в час вставайте и разминайтесь. Многие ставят таймер. Прозвенел звонок – встаньте и разомнитесь, пройдитесь по офису и попейте воды.

Такие правила, отмечает "Пятый канал", помогут сохранить здоровую спину, концентрацию внимания и работоспособность за столом.