"Мода на сумасшествие": какие диагнозы обожают ставить современные психологи

"Мода на сумасшествие": какие диагнозы обожают ставить современные психологи
Marijan Murat/www.globallookpress.com
Специалисты далеко не ходят и пользуются привычным методом

Психолог Роман Таланов поделился своим мнением о самых популярных болезнях, которые находят современные психологи. В рейтинге психологических расстройств на первом месте стоит депрессия. Эксперт подчеркнул, что сейчас многие специалисты прибегают к этому термину и назначают курс лечения и препараты всем подряд по одному и тому же принципу.

По словам Таланова, лень, плохое настроение, головная боль помогают формировать полноценный страшный диагноз пациентам. Однако на самом деле это может быть банальный недосып, проблемы с питанием и недостаток витаминов в организме, которые зачастую не ведут к серьезным психологическим проблемам.

Ко второй строчке Таланов отнес апатию и шизофрению. Эти два недуга часто связывают друг с другом. Доктор Роман Таланов отрицает явное сходство этих болезней. Также психолог отметил, что апатию путают с Альцгеймером, который звучит уже не так оптимистично.

К третьему пункту психолог отнес искусственные психические расстройства. Здесь речь идет о внушении болезни как со стороны пациента, так и со стороны врача. Таланов пояснил, что нужно аккуратно перепроверять все анализы и диагнозы.

"Из-за того что сейчас "модно" быть сумасшедшим, недобросовестные психологи могут придумать заболевание и таким образом нажиться на этом. Если советы специалиста не имеют конкретики, абстрактны в понимании, стоит задуматься", – высказался психолог.

По словам Таланова, романтизация фобий и различных болячек стала нормой в современном обществе. Доктор называет такой процесс эффект "ноцебо" – симптомом несуществующей болезни.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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