Суперпродукт для пенсионеров: поможет нормализовать давление

Суперпродукт для пенсионеров: поможет нормализовать давление
Фото: www.unsplash.com
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Правильное питание – залог здоровья

С возрастом все большую значимость приобретают продукты, которые мы едим. Чем старше человек, тем важнее придерживаться правильного питания и давать организму посильные физические нагрузки. Эксперты рассказали, какой продукт поможет пенсионерам улучшить состояние и продлит их жизнь.

Оказалось, что полезными для пожилого организма свойствами обладает такой популярный овощ, как болгарский перец. В целом, с возрастом важно переходить на употребление натуральных продуктов с минимальной обработкой. Нужно отказываться от жирной, соленой и жареной пищи.

Диетолог Марина Сорокина рассказала, что пожилым людям важно включить в свой рацион болгарский перец, так как он обладает полезными для взрослого организма свойствами. Этот овощ помогает нормализовать давление и укрепляет костную ткань. Таким образом, его можно использовать в качестве профилактики атеросклероза – этим недугом, к сожалению, страдают многие пенсионеры.

Медицинский эксперт напомнила, что яркий овощ в изобилии содержит каратиноиды, пищевые волокна и различные минералы, в том числе калий и магний. Эти вещества укрепляют организм и защищают его от сердечно-сосудистых заболеваний. Такая простая добавка поможет долгие годы оставаться в строю и радоваться жизни.

Источник: Кубанские новости ✓ Надежный источник
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