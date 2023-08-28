Какое упражнение позволяет Дженнифер Энистон выглядеть роскошно

Какое упражнение позволяет Дженнифер Энистон выглядеть роскошно
Дженифер Энистон. Фото: AdMedia/ www.globallookpress.com
Артистка выполняет его каждый день

Знаменитая американская актриса Дженнифер Энистон для большинства является настоящим идеалом красоты. В 54 года знаменитость может дать фору многим молодым девушкам. Роскошный внешний вид и подтянутая фигура давно стали причиной зависти и восторга фанатов. Впрочем, красотка готова делиться своими секретами с широкой публикой.

Оказалось, что у знаменитости есть упражнение-фаворит, которое позволяет ей выглядеть превосходно. В целом Энистон подчеркивает, что очень важно придерживаться правильного питания и заниматься спортом. По мнению знаменитости, лучше всего на внешний вид женщины действует йога.

Артистка призналась, что когда она начала заниматься этим видом укрепления тела и познания себя, то сразу заметила изменения: ноги стали стройнее, руки сильнее, в разум пришло умиротворение.

Больше всего звезде нравится популярная поза "собака мордой вниз". Именно это упражнение Энистон выполняет регулярно. Артистка отметила, что в этой позе человек отдыхает и напрягается одновременно, что очень благотворно влияет на организм.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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