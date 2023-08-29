Кому вредит вода по утрам натощак

Кому вредит вода по утрам натощак
Фото: www.globallookpress.com
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Иногда полезные привычки вредят

Кое-какие привычки по утрам необходимо пересмотреть – не всегда они помогают организму в попытке ускорить обмен веществ. При больном желудке или ослабленном ЖКТ существует огромное множество условностей, и все из них необходимо учитывать.

По словам гастроэнтеролога Никиты Харлова, стакан теплой воды с утра действительно полезен для организма. Некоторые сразу же бегут в туалет облегчиться из-за рефлексов, запускаемых водой и ускоряющих перистальтику кишечника.

А вот вода с лимоном полезна далеко не для каждого.

"Люди с эрозиями или язвами сразу почувствуют неприятные ощущения. После попадания лимонной кислоты на раненые стенки желудка начнется раздражение. Но, если сделать это после или во время еды, то никакого вреда для человека не будет", – подчеркнул специалист.

Такую воду не рекомендуется также пить по утрам тем, кто страдает от воспалений пищевода или желудка. И такую воду предпочтительнее пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль жидкостью с повышенной кислотностью.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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