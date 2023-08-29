Медик предупредил о яде в самом любимом продукте россиян

И это повод отказаться от продукта

В пасленовых, к которым относятся томаты и картофель, содержатся сульфуровые соединения, вызывающие повышенное газообразование, вздутие и дискомфорт ЖКТ, указал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Однако специалист поспешил успокоить россиян: такая еда бывает и полезной для ЖКТ благодаря клетчатке, улучшающей пищеварение и предотвращающей запоры.

Тем не менее, употреблять пасленовые чревато осложнением прохождения в желудочно-кишечном тракте в ряде случаев. Если такая еда не переваривается должным образом, внутренняя оболочка на стенках начинает сильно страдать.

"Это может привести к раздражению и воспалению слизистых, а также увеличить риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая рак", – подчеркнул специалист.

Нужно помнить о наличии природного токсина соланина в пасленовых. Поэтому никто не использует позеленевшую и горьковатую картошку в пищу, отмечает "Общественная служба новостей".