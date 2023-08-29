Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

В некоторых зданиях придется провести не только ремонтные, но и реставрационные работы

Капитальный ремонт Боткинской больницы в Москве продолжается. Недавно обновили хирургический корпус №9, а совсем скоро завершатся работы в корпусе №20, где разместится городской урологический центр. По словам мэра Сергей Собянина, корпус готов на 92%.

Параллельно приступили к ремонту еще двух корпусов Боткинской больницы: корпуса №2, в котором будут терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения, и корпуса №10, где разместится научно-академическое отделение – туда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов.

"Оба здания являются объектами культурного наследия. Поэтому выполняем в них не только ремонтные, но и реставрационные работы",

– написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Планируется, что капремонт этих двух корпусов завершится во второй половине 2024 года.

Ранее после комплексной модернизации открыли гематологический, паллиативный корпуса, хирургический корпус №7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический и нефрологический центры, а также пищеблок.

В мае врачи Боткинской больницы провели первую трансплантацию сердца: операция длилась всего полтора часа.