Побольше белка: как должен выглядеть идеальный ужин

Побольше белка: как должен выглядеть идеальный ужин
Karl-Josef Hildenbrand/www.globallookpress.com
продолжениеС этими продуктами ни в коем случае нельзя сочетать кофе
Эндокринолог назвала золотое правило

Если разделить тарелку на четыре части, то примерно четверть необходимо отдать под белковые продукты, указывает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

При этом нужно учитывать лишь животный белок – растительный усваивается куда меньше. Речь идет о самом ценном компоненте в рационе, поскольку из него формируются и жиры, и углеводы. Это универсальный макронутриент. 

"Представьте, вы съели только кусок рыбы. Из этой рыбы организм сам синтезирует себе белок, какой нужен, необходимые жиры и углеводы, тот же сахар, чтобы отправить его в мышцы в виде гликогена, ну и потратит на быструю энергию в виде глюкозы", – указывает Зухра.

Организм способен к самостоятельному восполнению белков – но не всех. К исключениям относится Омега-3, который лучше всего получать с рыбок или в качестве добавок.

Выбирайте из животного белка яйца, мясо, птицу, рыбу и молочные продукты. Остальная четверть тарелки должна состоять из углеводов. Крупы, макароны и зерновой хлеб. Не стоит их смешивать – выбирайте отдельный вид на каждую порцию или прием пищи.

Вторую половину распределите следующим образом: 35 процентов объема отдайте овощам, а 15 – фруктам.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

У Эрдогана появились планы на российское зерно

Теперь Анкара готова доставить все до Африки в лучшем виде

Самый популярный город Европы атакуют миллионы крыс: объявлена тревога

Объявлен режим ЧС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей