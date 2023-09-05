Побольше белка: как должен выглядеть идеальный ужин

Эндокринолог назвала золотое правило

Если разделить тарелку на четыре части, то примерно четверть необходимо отдать под белковые продукты, указывает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

При этом нужно учитывать лишь животный белок – растительный усваивается куда меньше. Речь идет о самом ценном компоненте в рационе, поскольку из него формируются и жиры, и углеводы. Это универсальный макронутриент.

"Представьте, вы съели только кусок рыбы. Из этой рыбы организм сам синтезирует себе белок, какой нужен, необходимые жиры и углеводы, тот же сахар, чтобы отправить его в мышцы в виде гликогена, ну и потратит на быструю энергию в виде глюкозы", – указывает Зухра.



Организм способен к самостоятельному восполнению белков – но не всех. К исключениям относится Омега-3, который лучше всего получать с рыбок или в качестве добавок.

Выбирайте из животного белка яйца, мясо, птицу, рыбу и молочные продукты. Остальная четверть тарелки должна состоять из углеводов. Крупы, макароны и зерновой хлеб. Не стоит их смешивать – выбирайте отдельный вид на каждую порцию или прием пищи.

Вторую половину распределите следующим образом: 35 процентов объема отдайте овощам, а 15 – фруктам.