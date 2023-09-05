С этими продуктами ни в коем случае нельзя сочетать кофе

С этими продуктами ни в коем случае нельзя сочетать кофе
Elena Mayorova/www.globallookpress.com
Иначе весь смысл от напитка теряется

Кофе ни в коем случае нельзя сочетать со спиртным, так как напиток притупляет чувство опьянения. В таком случае человек можно легко перебрать, указывает врач-диетолог Марият Мухина.

Еще один запретный продукт, который нельзя употреблять вместе с кофе – пряности. Из-за них вкус кофе теряется, и рецепторы лишаются той самой стимуляции.

"Теряется органолептическое удовлетворение от кофе. И потом наши вкусовые рецепторы будут требовать повторения этой чашки, чтобы ощутить вкус самого напитка без добавок", – указывает диетолог.

Не стоит пить кофе с железосодержащими продуктами – гречневой крупой, чечевицей и бобовыми. В таком случае организм будет из вон рук плохо усваивать железо. А лучший способ выпить чашку кофе – принять его отдельно от продуктов, и желательно через час-два после приема пищи.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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