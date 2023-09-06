Гормональный сбой: объясняем, что это такое

Гормональный сбой: объясняем, что это такое
Monkey Business 2 via www.imago-/www.globallookpress.com
За этим словосочетанием зачастую могут скрываться абсолютно разные заболевания

Термин "гормональный сбой" хоть раз в жизни слышал каждый россиянин. Однако за этой фразой может скрываться не одно заболевание. Что такое "гормональный сбой", рассказывает Квасова Анастасия Николаевна, терапевт-эндокринолог медицинского центра “Неболит”

В медицине не существует такого диагноза, но мы часто слышим эту фразу в быту. За ней могут скрываться патологии эндокринных желез, которые приводят к изменениям в теле человека, нарушениям функций внутренних органов и клиническим проявлениям. 

Нарушение синтеза гормонов гипофиза

При жалобах на нарушение менструального цикла, снижение либидо, перепады настроения, трудностями с зачатием необходимо проверить гормоны гипофиза. При избыточной продукции некоторых из них могут наблюдаться вышеописанные жалобы, а так же есть риски для жизни человека. Например, при длительном влиянии повышенного уровня ТТГ или АКТГ усугубляется работа сердечно-сосудистой системы.

Нарушение синтеза гормонов надпочечников

Оно может сопровождаться нестабильным уровнем артериального давления. При избыточной продукции гормонов надпочечников, давление будет высоким, что приводит к головным болям, нагрузке на сердце. При сниженном уровне гормонов надпочечников наблюдается снижение артериального давления, сильная слабость, снижение работоспособности. 

Нарушение синтеза гормонов щитовидной железы

Именно этот фактор приводит к нарушениям работы многих систем и органов. Иногда, это может быть опасно для жизни. Например, при повышенном уровне гормонов т4 (тетрайодтиронин (тироксин) и т3 (трийодтиронин) наблюдается токсическое действие на сердце, появляется боль в животе, потливость и сильное возбуждение нервной системы. При сниженном уровне гормонов щитовидной железы также жить не комфортно, весь человека сопровождает быстрая утомляемость, сонливость, отеки, апатия. 

Если вы заподозрили у себя нарушение в гормональном фоне, не занимайтесь самолечением. Лучше обратиться к специалисту для правильного обследования и лечения.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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