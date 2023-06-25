Врач раскрыл эффективный способ борьбы со стрессом

Справиться с негативными эмоциями поможет физическая активность

Выйти из стрессовой ситуации без ущерба для здоровья возможно, утверждает врач Наталья Половодова. Она рассказала, что, как правило, в этом процессе огромное влияние имеет гормональная система организма.

По ее словам, существует три реакции человека на стресс – это бей, беги и замри. И первый тип проявлять в обществе не принято. В итоге негативные эмоции начинают подавляться и уходить в бессознательное, а оттуда трансформируются в болезни.

Медик отметила, что для нормальной работы гормонов нужно преобразовать адреналин, норадреналин и кортизол – все должно сгореть в мышечной работе. Если этого не произойдет, то начнут страдать надпочечники.

Стресс всегда можно снять простым способом – физической активностью. Если задействовать мышцы в работу, то нейрогормональная система быстрее успокоится. Лучше всего напрягать большие группы мышц около 15-30 минут.

"Не хотите заниматься спортом, тогда колите дрова, вытряхивайте ковры, убирайте квартиру. Главное – шевелитесь", – подытожила врач.