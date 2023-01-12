Стресс для организма: диетолог раскрыла последствия отказа от сахара

Но бороться с собой все равно придется

Сахар не только провоцирует массу хронических заболеваний, но и вызывает в организме процессы, родственные тем, что вызывают привыкание к наркотическим веществам, указывает диетолог-терапевт Светлана Павличенко. Поэтому отказ от него – дело нелегкое, хотя и необходимое.

Добавленный сахар присутствует в 74% продуктов, которые подвергаются глубокой переработке. Причина банальна: это вполне дешевый консервант и усилитель вкуса, в котором организм, кстати говоря, совершенно не нуждается. На то, насколько тошнотворен продукт из-за очень высокого содержания сахара, как и на вас, производителю глубоко наплевать. Ваше здоровье никого не заботит, а потому занимайтесь им сами. Помните, что современные сладости – заменители натурального состава и море сахара. В такой еде вредно все – из-за отсутствия питательной ценности и калорийности.

Человек, постоянно потребляя сахар, иногда сам того не замечая, сталкивается с зависимостью от продукта. Попадая в организм, сахар дает резкий прилив энергии и стимулирует выработку "гормона радости" – дофамина, дающего эйфорические ощущения, объяснила медик.

"Завязать" с таким сахаром нелегко. Спустя несколько дней после отказа от сахара человека начинает "ломать" – поведение становится более агрессивным и раздражительным. Нарушается режим питания из-за перманентного желания съесть хоть что-то сладкое. А чтобы достичь симптома отмены, потребуются две-три недели.

У победителей же снижается артериальное давление, падает содержание "плохого холестерина" с глюкозой в крови. Масса тела меняется мало, однако жировых отложений в печени точно становится меньше на двадцать процентов.

"Поскольку сахар, и особенно фруктоза в составе сахара – дозозависимый токсин для печени, отказ от продукта ведет к нормализации ее функций. Важно понимать – отказ от сахара и правильное, сбалансированное питание – это не разовое мероприятие, а образ жизни. Он поможет сохранить молодость и подарит долгие годы сил и здоровья", – заключает эксперт.