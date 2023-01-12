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Самые полезные фрукты в детском рационе – цитрусовые, яблоки и ананасы, указала педиатр Дарья Башкутова. Медик рассказала, как поддерживать ребенка – вернее, его иммунитет.
Здоровье у детей, как и взрослых, строится на правильном и сбалансированном питании, которое должно состоять, кроме много прочего, из фруктов и ягод.
"В первую очередь обратить внимание нужно на цитрусовые, особенно на лимон, апельсин и грейпфрут. В них содержится достаточное количество витамина С, который необходим в период простудных заболеваний. Благоприятно воздействует витамин С и на слизистые, помогая отхождению слизи из дыхательных путей во время болезни", – сообщила специалист.
Полезны также яблоки и груши, богатые пектинами, которые нужны для работы ЖКТ и правильного состава микрофлоры кишечника.
"Похвастаться большим содержанием пищевых волокон может и ананас. В нем также много микроэлементов, среди них калий, цинк, железо, кальций, йод и марганец. Отличительное свойство ананаса – содержание фермента бромелайна, который расщепляет белки и оказывает противовоспалительный эффект", – констатировала Башкутова.
Ни один из них Кремлю не подходит