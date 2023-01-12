Педиатр назвала самые полезные фрукты для детей

Педиатр назвала самые полезные фрукты для детей
Ute Grabowsky/www.globallookpress.com
Приучайте ребенка к нормальной и полезной еде как можно раньше

Самые полезные фрукты в детском рационе – цитрусовые, яблоки и ананасы, указала педиатр Дарья Башкутова. Медик рассказала, как поддерживать ребенка – вернее, его иммунитет.

Здоровье у детей, как и взрослых, строится на правильном и сбалансированном питании, которое должно состоять, кроме много прочего, из фруктов и ягод.

"В первую очередь обратить внимание нужно на цитрусовые, особенно на лимон, апельсин и грейпфрут. В них содержится достаточное количество витамина С, который необходим в период простудных заболеваний. Благоприятно воздействует витамин С и на слизистые, помогая отхождению слизи из дыхательных путей во время болезни", – сообщила специалист.

Полезны также яблоки и груши, богатые пектинами, которые нужны для работы ЖКТ и правильного состава микрофлоры кишечника.

"Похвастаться большим содержанием пищевых волокон может и ананас. В нем также много микроэлементов, среди них калий, цинк, железо, кальций, йод и марганец. Отличительное свойство ананаса – содержание фермента бромелайна, который расщепляет белки и оказывает противовоспалительный эффект", – констатировала Башкутова.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад предложил России два варианта завершения СВО - эксперт

Ни один из них Кремлю не подходит

Названа следующая военная цель после освобождения Соледара

ВС РФ готовятся к новому наступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей