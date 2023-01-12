Столичные рентгенологи разработали уникальные стандарты для систем искусственного интеллекта в практической медицине

Столичные рентгенологи разработали уникальные стандарты для систем искусственного интеллекта в практической медицине
Фото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
В сфере здравоохранения Москвы наблюдается грандиозный цифровой прорыв

С 1 января 2023 г. вступили в силу новые ГОСТы Российской Федерации для тестирования нейросетей в клинической медицине. В общей сложности приняты и применяются уже 10 ГОСТов, которые разработали столичные рентгенологи, опираясь на свой уникальный практический опыт и научные исследования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Власти столицы отмечают, что в здравоохранении Москвы сейчас наблюдается колоссальный прорыв в области искусственного интеллекта. Цифровые системы помогают врачам обрабатывать рентгеновские и флюорографические снимки, результаты маммографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Искусственный интеллект может находить на лучевых снимках признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, рака молочной железы, плоскостопия и других заболеваний.

При этом ИИ является не заменой врача, но удобным и полезным инструментом для него. Ведь медик видит и сам снимок, и его анализ нейросетью. И при необходимости может задать программе дополнительные параметры для исследования, например, определить объем жидкости в легких или плотность костной ткани. Таким образом диагностика происходит быстрее, точнее, и остается меньше шансов пропустить какую-либо патологию.

Фото: Гришкин Денис/ АГН Москва

Расширять сферу применении ИИ в практической медицине, а также повышать доверие к современным технологиям помогает разработка четких и понятных стандартов. Поэтому по инициативе технического комитета по стандартизации "Искусственный интеллект" Росстандарта, созданного на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, было решено начать работу по созданию национальных ГОСТов. К работе привлекли разных специалистов – от программистов до практикующих медиков, а также научных деятелей.

Все стандарты проходят апробацию, прежде чем использоваться в технических и клинических испытаниях, подчеркнул директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев.

"На данный момент работа над серией ГОСТов продолжается, по плану к 2025 году будут выпущены еще 22 стандарта", – сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что все патоморфологические лаборатории московских больниц оснащены отечественной информационной системой "Лабфорс", так что теперь москвичи смогут видеть результаты гистологических исследований сразу в своей электронной карте.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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