Развеян популярный миф о сердечных витаминах

В некоторых случаях препараты могут даже навредить

Вопреки предубеждениям, регулярное употребление специальных витаминов для сердца не снижает риск возникновения инфаркта. Об этом рассказал врач Александр Мясников. По его словам, это является довольно популярным мифом.

Доктор утверждает, что витамины не помогут снизить вероятность инфаркта, но особых претензий к таким средствам у него нет.

"Если хотите – пейте", – отметил он.

Мясников рассказал, что еще в начале нулевых ученые проводили исследования по изучению действия синтетических витаминов на организм. Они выяснили, что витамин E не только не помогает работе сердца, но и способствует повышению вероятности летального исхода. Также ими была отвергнута особая полезность витамина А и селена для сердечной мышцы.

Для того, чтобы снизить риск развития инфаркта, врач посоветовал придерживаться правильного питания и регулярно заниматься физической активностью. Те, кто хотят защитить себя от этого недуга, должны регулярно отслеживать артериальное давление, уровень саха и холестерина в крови.