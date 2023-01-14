Доктор Мясников запретил россиянам голодовку после новогодних праздников

Целее и здоровее будете

Телетерапевт Александр Мясников решил порассуждать в эфире программы "О самом главном" о пользе голодовки после насыщенных новогодних праздников. Нарушение диеты в Новый год – вещь святая, однако нужно помнить, что организм куда более свят.

"Наша гормональная система, которая отвечает за потерю веса, за энергопотребление, за аппетит, за накопление жира, очень устойчива. Даже если вы переели, день, два, три, и вес набрался, компенсаторно система будет стараться увеличивать обмен веществ, чтобы сохранить баланс", – указал Мясников.

Чтобы не дать лишним кило закрепиться из-за перестройки, можно посидеть на яблоках и овсянке. А голодание – вещь противоречивая. Доступна она лишь под наблюдением медиков. Для организма такое состояние чуть ли не боевое.

"Понижаются энергозатраты, повышается гормон, который увеличивает аппетит и так далее. То есть происходит довольно серьезная гормональная перестройка, которая опасна помимо возможных болезней, тем, что когда вы начинаете есть, вы начинаете прибавлять в весе больше, чем до голодания. Плюс происходит колоссальная задержка жидкости", – указал медик.