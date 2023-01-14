Диетолог назвала самый полезный продукт для пожилых людей

Диетолог назвала самый полезный продукт для пожилых людей
Doukdouk/www.globallookpress.com
Употреблять такой следует три раза в неделю

Индейка – самый полезный продукт для людей пожилого возраста, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. В волокнах этого продукта содержится достаточный уровень витаминов В, дефицит которого острее всего переживают людей в глубокие годы.

В отсутствие группы витаминов В человек находится в довольно шатком состоянии – начиная от походки и заканчивая головокружением.

"В индейке есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают не только противовоспалительный, антихолестериновый и антисклеротический эффект, но еще и обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, и поэтому точность мышления как раз тоже зависит от этого", – пояснила врач.

Помните, что в индейке содержится в достаточном количестве и магний, снимающий раздражительность и укрепляющий нервную систему. Оптимально такое мясо лучше употреблять три раза в неделю – в вареном или запеченном виде.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
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