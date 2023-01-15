Первый прием пищи играет большую роль в поддержании тонуса организма

Один из самых известных медийных докторов России Александр Мясников рассказал о том, насколько важным является завтрак. Этот прием пищи дает организму заряд бодрости, который необходим для его нормального функционирования на протяжении всего дня.



Доктор Мясников особо отметил, что необходимо завтракать в определенное время. По словам эксперта, оптимальным вариантом будет организация первого приема пищи в течение не более чем 2 часов после пробуждения. В жизни среднестатистического россиянина этот период выпадает на утренние часы с 7 до 9 утра.



Мясников отметил, что в этом вопросе возможны сдвиги в пределах получаса, однако лучше завтракать в одно и то же время.



Эксперт подчеркнул, что прием пищи в правильное время улучшает метаболизм организма, помогает ему окончательно проснуться после ночного отдыха, а также благоприятно сказывается на работе нервной системы. При этом важно употреблять утром не только вкусные, но и полезные продукты.

