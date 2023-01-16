Как бороться с перееданием: медик рассказала о способе "обмануть" мозг

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Главный внештатный специалист по терапии и общеврачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина рассказала о главном проверенном способе борьбы с перееданием – просто заменяйте свою тарелку на порцию, меньшую по размеру.
Жестких диет можно избежать, чтобы они не вызывали отрицательные эмоции и не обеспечили срыв. Раз в неделю можно чуть-чуть побаловать себя любимым продуктом.
Помните, что потребуется физическая активность. Начните хотя бы гулять по тридцать минут в день. Затем – легкая пробежка, танцы или йога.
"Если не можете отказаться от сладкого – перейдите на полезные сладкие перекусы: свежие фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты. Соблюдайте режим – недостаток сна существенно обостряет чувство голода. Проанализируйте, почему случается переедание, задав вопрос "Действительно ли я хочу есть?". Возможно, еда – это лишь способ справиться с чувством подавленности или обеспокоенности, а не утолить голод", – указала специалист.
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