Почему нужно всегда спать в полной темноте

Почему нужно всегда спать в полной темноте
imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
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Откажитесь от ночника

При воздействии света сон вредит организму – сомнолог Татьяна Сурненкова указала, что именно в таких обстоятельствах нарушается биоритм, а организм начинает испытывать напряжение из-за неподходящего времени. Даже с закрытыми глазами мозг воспринимает освещение, и организм в состоянии "бей или беги", забывая о полноценном сне.

Из-за нарушений во сне дает о себе знать риск ожирения, диабета и гипертонии. Задерживаются циркадные ритмы, начинаются проблемы с выработкой мелатонина – гормоном сна.

Уменьшите количество света за пару часов до сна – особенно синего. Пользуйтесь плотными шторами или маской для глаз.

"Хотя рандомизированных исследований того, как маски для глаз влияют на сон дома, не проводилось, опрос пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, показал, что использование масок для глаз смогло улучшить их субъективное качество сна", — указала медик.

Источник: Лайф ✓ Надежный источник
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