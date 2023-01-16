Почему нужно всегда спать в полной темноте

Откажитесь от ночника

При воздействии света сон вредит организму – сомнолог Татьяна Сурненкова указала, что именно в таких обстоятельствах нарушается биоритм, а организм начинает испытывать напряжение из-за неподходящего времени. Даже с закрытыми глазами мозг воспринимает освещение, и организм в состоянии "бей или беги", забывая о полноценном сне.

Из-за нарушений во сне дает о себе знать риск ожирения, диабета и гипертонии. Задерживаются циркадные ритмы, начинаются проблемы с выработкой мелатонина – гормоном сна.

Уменьшите количество света за пару часов до сна – особенно синего. Пользуйтесь плотными шторами или маской для глаз.

"Хотя рандомизированных исследований того, как маски для глаз влияют на сон дома, не проводилось, опрос пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, показал, что использование масок для глаз смогло улучшить их субъективное качество сна", — указала медик.