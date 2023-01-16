Диетолог призвала россиян отказаться от пакетированных соков

Диетолог призвала россиян отказаться от пакетированных соков
Jochen Tack/www.globallookpress.com
Не просто вредно, но опасно

Кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная рассказала о чудовищном вреде пакетированных соков для здоровья человека. Речь идет о жидкость высококонцентрированного содержания.

"Даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти штук. Пять яблок сразу не съесть, это огромное количество простых сахаров, фруктозы. Соответственно, это оказывает влияние на зубы, желудок, стимулирует выброс инсулина", – указывает Бережная.

При покупке готовых соков, отмечает специалист, помните, что необходимо обращать внимание на состав. Это и консерванты, и стабилизаторы с красителями, и масса химических веществ.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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