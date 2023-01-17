Как определить у себя гайморит: первые признаки

В редких случчаях на болезнь может указывать кашель

Лор Алина Титкова утверждает, что гайморит имеет множество различных симптомов. Чаще всего встречаются проблемы с дыханием и выделения из носа желтого, белого или зеленого цветов, сообщает News.ru. Иногда у пациентов встречаются головные боли и общее недомогание.

К отоку слизистой оболочки носа довольно часто приводит искривленная носовая перегородка. Как отмечает врач, в таких случаях исправить ситуацию можно только с помощью оперативного вмешательства.

Также бывают случаи, когда болезнь появляется из-за поражения определенной пазухи носа. Это может вызывать боли в около лобной пазухи или в проекции верхнечелюстных пазух. В редких случаях появляется нетипичный симптом – кашель.

Врач посоветовала при наличии таким симптомов обращаться к специалистам, чтобы наверняка установить приину недомогания и найти способы эффективного лечения.