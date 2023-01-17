Как определить у себя гайморит: первые признаки

Как определить у себя гайморит: первые признаки
Фото: unsplash.com
В редких случчаях на болезнь может указывать кашель

Лор Алина Титкова утверждает, что гайморит имеет множество различных симптомов. Чаще всего встречаются проблемы с дыханием и выделения из носа желтого, белого или зеленого цветов, сообщает News.ru. Иногда у пациентов встречаются головные боли и общее недомогание.

К отоку слизистой оболочки носа довольно часто приводит искривленная носовая перегородка. Как отмечает врач, в таких случаях исправить ситуацию можно только с помощью оперативного вмешательства. 

Также бывают случаи, когда болезнь появляется из-за поражения определенной пазухи носа. Это может вызывать боли в около лобной пазухи или в проекции верхнечелюстных пазух. В редких случаях появляется нетипичный симптом – кашель. 

Врач посоветовала при наличии таким симптомов обращаться к специалистам, чтобы наверняка установить приину недомогания и найти способы эффективного лечения. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Германии начали готовить украинских боевиков

Берлин любезно предоставил территорию своей страны для учений

США и Россия сбросили маски доброжелательности в 2022 году – эксперты

Вскрылись реальные отношения между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей