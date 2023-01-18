Все заканчивается пневмонией: медик предостерег россиян от купаний на Крещение

Лучше обойтись без рисков

В Крещение многие нырнут в ледяную воду. Кто-то сделает это впервые. Опыт действительно экстремальный. Вода в России несравненно холоднее чем там, где жил Иисус.

Доктор медицинских наук Юрий Васюк смотрит на Крещение скептически: каждый год госпитализируют волнами пациентов с тяжелой пневмонией после крещенских купаний.

"Обычно это молодые и здоровые люди, решившие искупаться в проруби. История их болезни написана как будто под копирку: окунувшись в прорубь, они принимают "сто грамм для сугреву", а через один-два дня у них возникает кашель, повышается температура и при обследовании выявляется воспаление легких. Лечение обычно приходится проводить в стационаре, с использованием антибиотиков", – заявил специалист.

Экстремальных купаний – особенно в наших климатических условиях – лучше всего избегать, считает эксперт. В особенности неподготовленным людям.