Все заканчивается пневмонией: медик предостерег россиян от купаний на Крещение

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В Крещение многие нырнут в ледяную воду. Кто-то сделает это впервые. Опыт действительно экстремальный. Вода в России несравненно холоднее чем там, где жил Иисус.
Доктор медицинских наук Юрий Васюк смотрит на Крещение скептически: каждый год госпитализируют волнами пациентов с тяжелой пневмонией после крещенских купаний.
"Обычно это молодые и здоровые люди, решившие искупаться в проруби. История их болезни написана как будто под копирку: окунувшись в прорубь, они принимают "сто грамм для сугреву", а через один-два дня у них возникает кашель, повышается температура и при обследовании выявляется воспаление легких. Лечение обычно приходится проводить в стационаре, с использованием антибиотиков", – заявил специалист.
Экстремальных купаний – особенно в наших климатических условиях – лучше всего избегать, считает эксперт. В особенности неподготовленным людям.
Эксперт рассказал, на что чаще всего жалуются военные