У россиян нашли склонность к депрессии в генах

У россиян нашли склонность к депрессии в генах
Фото: unsplash.com
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Она связана с наличием проблем с кишечником

Специалисты медико-генетического центра Genotek нашли в популяции у россиян новый вид мутации, который говорит о склонности к депрессивным состояниям и болезням кишечника. Она получила название rs521851, ее нашли в гене MAGI2.

Исследователи установили, что в 1 из 10 случаев у людей с соответствующей мутацией была ранее диагностирована депрессия – ее наличие также подтвердилось с помощью соответствующего психологического опросника. 

Следом они выяснили, что ген MAGI2 имеет связь с поддержанием гомеостаза кишечника, нарушение которого наблюдается при синдроме раздраженного кишечника. Более глубокое изучение показало, что на это влияют связи с определенными нейронами в головном мозге. 

В итоге ученые пришли к выводу, что возникновение депрессии может каким-то образом быть связано с наличием кишечных проблем. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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