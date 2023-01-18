У россиян нашли склонность к депрессии в генах

Она связана с наличием проблем с кишечником

Специалисты медико-генетического центра Genotek нашли в популяции у россиян новый вид мутации, который говорит о склонности к депрессивным состояниям и болезням кишечника. Она получила название rs521851, ее нашли в гене MAGI2.

Исследователи установили, что в 1 из 10 случаев у людей с соответствующей мутацией была ранее диагностирована депрессия – ее наличие также подтвердилось с помощью соответствующего психологического опросника.

Следом они выяснили, что ген MAGI2 имеет связь с поддержанием гомеостаза кишечника, нарушение которого наблюдается при синдроме раздраженного кишечника. Более глубокое изучение показало, что на это влияют связи с определенными нейронами в головном мозге.

В итоге ученые пришли к выводу, что возникновение депрессии может каким-то образом быть связано с наличием кишечных проблем.