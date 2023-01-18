Как навсегда избавиться от изжоги

Сиюминутная диета не поможет

Гастроэнтеролог Рустем Садыков назвал самую частую причину изжоги – речь идет о астроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой желудочный сок попадает туда, где его быть не должно. А именно – в пищевод.

"Простым языком – это попадание желудочного сока в пищевод. Чтобы вылечить ГЭРБ, нужно две системы мер. Первая – образ жизни: снижение массы тела, исключение подъема тяжестей, налаживание питания, а также исключение курения, употребления очень жирной, жареной пищи, продуктов, повышающих газообразование", – отметил специалист.

Еще один метод – сон с приподнятой головной стороной кровати, чтобы желудочный сок не шел вверх по пищеводу. Однако нужно помнить, что изжога – симптом, а не сама болезнь. Диагноз поможет установить гастроскопия желудка.