Какие привычки могут довести до инсульта

Какие привычки могут довести до инсульта
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
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Менять свой образ жизни нужно было уже вчера

Невролог Максим Черепянский указал, что инсульт провоцирует в целом нездоровый образ жизни. Это злоупотребление спиртным, курение, низкая физическая активность и неправильная диета. В том числе и заболевания: гипертония, гиперхолестеринемия (высокий уровень холестерина), сахарный диабет, нарушение ритма сердца.

Основная профилактика – соблюдение здорового образа жизни. Диета должна исключать соль, красное мясо. Больше физической активности и меньше сидячего образа жизни.

"По возможности сократить прием красного мяса, а предпочтение отдавать рыбе нежирных сортов. Также по возможности увеличьте свою физическую активность, и, если имеются какие-то сопутствующие заболевания, соблюдайте рекомендации врача и режим дозирования препаратов, – указал Черепянский. 

Инсульт, как известно, смертельно опасен из-за рецидивов. Для предотвращения таковых нужно исключить вредное питание и вести активный образ жизни.

"К сожалению, повторные инсульты, по нашим данным, встречаются в 25-30 процентах случаев, и смертность, и летальность при повторных инсультах в несколько раз выше, чем при первичном заболевании, – заметил специалист.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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